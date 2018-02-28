مدير بورصة هونج كونج: نجرى حوارا نشطا مع أرامكو بشأن خطة الطرح الأولى

مدير بورصة هونج كونج: نجرى حوارا نشطا مع أرامكو بشأن خطة الطرح الأولىالأربعاء، 28 فبراير 2018 04:50 م
بورصة هونج كونج
(رويترز)
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قال مدير بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء إن البورصة ما زالت تجرى "حوارا جيدا" و"نشطا" مع أرامكو السعودية بشأن طرح أسهمها الضخم المزمع.
لكن تشارلز لي، الذى كان يتحدث خلال مؤتمر صحفى بعد إعلان نتائج البورصة، أضاف أنه لا يملك وضوحا فى الرؤية بشأن خطة إدراج أرامكو.
وتقول الحكومة السعودية إن قيمة أرامكو تريليونا دولار وتعتزم إدراجها فى بورصة أجنبية أو أكثر إلى جانب سوق الرياض.
كان لى قال فى مقابلة مع رويترز فى نوفمبر تشرين الثانى إن إدراج أرامكو فى هونج كونج سيساعد شركة النفط العملاقة فى استقطاب طلب صينى ضخم لبيع أسهمها المتوقع أن تبلغ قيمته 100 مليار دولار.
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