مدير أمن القليوبية يأمر بضبط سائق لتعديه على والدته بالضرب "تحديث"







كتب محمد أبو ضيف

أمر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ايوم الأربعاء، بالضبط الفوري للمدعو "مصطفي ع ي" سائق ومقيم بقرية ماجول مركز بنها، لقيامه بالتعدي بالضرب علي والدته وإصابتها بكدمات مما أدي إلي إصابتها بإصابات بالغة.

وعلى الفور توجهت قوة من مركز بنها بقيادة محمد سعيد رئيس المباحث، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بهدف إجبار والدته علي إعطائه مبلغ من المال، حيث تحرر المحضر رقم ٧١٩١ جنح مركز بنها، وجاري عرضه علي النيابة.