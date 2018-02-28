محكمة فرنسية ترفض تسليم أحد أقارب رئيس الأسبق "بن علي" لتونس

محكمة فرنسية ترفض تسليم أحد أقارب رئيس الأسبق "بن علي" لتونسالأربعاء، 28 فبراير 2018 11:29 م
الرئيس التونسي المخلوع بن على
(أ ش أ)
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رفضت محكمة استئناف فى جنوب شرق فرنسا اليوم الأربعاء، طلب تسليم منصف الماطرى ، المقرب من الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه فى تونس فى قضية غسيل أموال، وذلك بخلاف رأى النيابة العامة.
وكان المنصف الماطرى (83 عامًا)، هو والد صخر الماطرى الصهر السابق لبن علي، وصل إلى فرنسا فى 2011 ، حيث حصل على الإقامة. وجرى توقيفه فى 10 يونيو 2017 فى ميناء مارسيليا (جنوب شرق)، لدى رسو سفينة رحلات بحرية كان على متنها بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية.
وطلبت تونس تسليمه إثر صدور ثلاثة أحكام بحقه فى 2012، فى ملفات غسيل أموال واستيلاء على قطع أثرية.
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