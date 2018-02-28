محافظ كفرالشيخ: المحافظة ستكون نموذجًا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه أعطى تعليماته المشددة بمراجعة الكهرباء والنظافة وكل الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية بجميع اللجان، وأنه شدد على حسن استقبال الناخبين والتنسيق مع مديرية الأمن والقرى والمراكز وكل المشتركين فى العملية الانتخابية وتقوم وزارة الداخلية والقوات المسلحة بتنظيم العملية الانتخابية، ومراجعة التجهيزات الكاملة للعملية الانتخابية لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ ستكون نموذج لجميع محافظات الجمهورية فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة قائلاً: أن هذا اليوم فى حب الوطن".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى بيان له، أن الهدف من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، أن نثبت للجميع أن مصر ترفض الإرهاب والفكر المتطرف وتواجهه وحتماً ستقضى وتنتصر عليه، وأن مصر بها رجال ومخلصين للوطن وان تلك الانتخابات هى ممارسة للحق القانونى والدستورى للمواطن المصرى أمام الصندوق الانتخابى حتى نثبت للجميع مدى حب المواطنين لوطنهم الغالى مصر، وأن مصر هى مهد الأديان وقد ذكرها الله عز وجل فى "القرآن الكريم" فى عدة مواضع فلابد من الحفاظ عليها وحمايتها من الإرهاب والتطرف، " فأنا واثق جدا من مدى وطنية وحب المصريين لوطنهم الغالى مصر وهم على درجة عالية جدا من الوعى الذى يساعدهم على معرفه ومواجهة ذلك التطرف والإرهاب الأعمى وقوى الشر رؤوس الفتنة "، معلناً عن جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية بدائرة المحافظة.