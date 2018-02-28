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محافظ سوهاج اعمال مكثفه لتجميل و نظافه شوارع مركز المراغة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:34 م
محافظ سوهاج اعمال مكثفه لتجميل و نظافه شوارع مركز المراغة اعامل النظافه و التجميل بالمراغه بسوهاج





سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج،أنه جارى استمرار اعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز المراغة ، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات واعمال النظافة والتجميل ،ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين ، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .
 
ومن جانبه قال محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركزة ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بناحية قرية البطاخ ترافقها معدات الوحدة المحلية ، وتم العمل على نظافة ملعب بهتا ، وطريق الوقدة بنى وشاح ، وطريق سوهاج جهينة الشرقى .
 
حيث تم رفع القمامة والتراكمات من جوانب الطرق والشوارع العامة ، كما تم مسح ونظافة مدخل قرية أولاد اسماعيل وتم رفع القمامة والتراكمات بالمدخل القبلى ومدخل شرق عمائر نجع ابو عوض ، وطريق جهينة نجع ابو عوض،كما تم تمشيط ورفع القمامة من داخل القريه كما تم تركيب الإنارة للشوارع بنجع الدإلى، ونجع القاضى والعفيفى وقرية أولاد إسماعيل  .
 
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (2)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (3)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (4)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (5)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (6)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (7)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (8)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (9)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (10)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (11)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة 

اعمال النظافة والتجميل بالمراغة (12)
اعمال النظافة والتجميل بالمراغة

 


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