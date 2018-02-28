محافظ سوهاج اعمال مكثفه لتجميل و نظافه شوارع مركز المراغة







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج،أنه جارى استمرار اعمال النظافة والتجميل بقرى وشوارع مركز المراغة ، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف حملات واعمال النظافة والتجميل ،ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين ، لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

ومن جانبه قال محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركزة ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بناحية قرية البطاخ ترافقها معدات الوحدة المحلية ، وتم العمل على نظافة ملعب بهتا ، وطريق الوقدة بنى وشاح ، وطريق سوهاج جهينة الشرقى .

حيث تم رفع القمامة والتراكمات من جوانب الطرق والشوارع العامة ، كما تم مسح ونظافة مدخل قرية أولاد اسماعيل وتم رفع القمامة والتراكمات بالمدخل القبلى ومدخل شرق عمائر نجع ابو عوض ، وطريق جهينة نجع ابو عوض،كما تم تمشيط ورفع القمامة من داخل القريه كما تم تركيب الإنارة للشوارع بنجع الدإلى، ونجع القاضى والعفيفى وقرية أولاد إسماعيل .