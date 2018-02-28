محافظ الوادى الجديد يشهد مؤتمرا عن دور المجتمع الأهلى فى دعم الاستقرار







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نظم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المؤتمر العام للاتحاد النوعى لهيئات المساعدات الاجتماعية، مؤتمرا جماهيريا بمدينة الخارجة عن "دور المجتمع الأهلى فى تحقيق الاستقرار والتنمية"، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلى اتحادات محافظات الفيوم – بنى سويف- المنيا – أسيوط – قنا – سوهاج – الوادى الجديد.

وأكد الزملوط خلال كلمته على ضرورة التعاون بين الاتحاد والمحافظة فى شكل شراكة وبروتوكولات لاستغلال المقومات الطبيعية فى مجالات التنمية، وكذلك تفعيل دور الجمعيات فى التوعية بمشكلات المجتمع، والحث على المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بأن دور الجمعيات فى العمل المجتمعى لا يقف عند حد معين، بل يمتد ليشمل كافة المجالات، مثل التنمية المجتمعية ومحو الأمية ورعاية المسنين والحالات الأولى بالرعاية والأيتام، بالإضافة إلى إقامة مشروعات إنتاجية تخدم المجتمع وتفيده وتوفر فرص عمل للشباب.