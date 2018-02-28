محافظ المنيا يستقبل وفد شركة إماراتية لبدء إنشاء اكبر مصنع للسكر

استقبل عصام البديوي محافظ المنيا اليوم وفد شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، حيث سيقوم الوفد بمعاينة الموقع الخاص بمشروع استصلاح وزراعة أراضي بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا .

بحث المحافظ مع جمال الغرير ممثل شركة القناة للسكر الإماراتية كافة الاجراءات الخاصة ببدء المشروع ، الذي وقعت الحكومة عقده الشهر الماضي مع الجانب الاماراتي ، ويعتبر من اكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة المنيا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في سد العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا. ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر.

أكد المحافظ حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال وجذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أهمية أن يتواكب مع هذه المشروعات الكبرى لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة تسهم في تخفيف الكثافة السكانية عن المدن الكبرى.

من جانبه قال الغرير، إن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز، وكذلك عدد السكان المتزايد.

وأضاف أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر في أفريقيا والشرق الأوسط، وأنه سيكون قادرا على تكرير نحو 900 ألف طن من السكر الخام في غير مواسم الحصاد.

وكانت الحكومة قد وقعت الشهر الماضي اتفاقا لانشاء مشروع استثماري متكامل يتضمن استصلاح وزراعة أراضي بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى وكذلك إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا، وذلك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية . ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر.