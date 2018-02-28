محافظ الدقهلية يعلن إنشاء مرصد حضرى للمحافظة







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أنه يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ مرصد حضرى لمحافظة الدقهلية يتبع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، بشأن المشروعات التنموية للمخططات المستدامة، بالتعاون والتنسيق القائم مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومن خلال المرصد الحضرى التابع لها.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال لقائه المهندسة سمية جلال، مدير المرصد الحضرى التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والفريق المعاون لها، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، والمهندسة نسيمة حسن، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة سحر السنجرى، وكيل الإدارة، والمهندسة رشا عشماوى، مدير العشوائيات، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تجربة مدينة المنصورة كتجربة رائدة لتنفيذ مرصد حضرى بها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المرصد الحضرى أداة فعالة فى المعاونة على متابعة المشروعات ورصد مستوى الأداء بالإدارات الفنية فى تنفيذ المشاريع المختلفة ومتابعة التدفقات المالية والإشعار المبكر فى حالة التعثر، إضافة إلى رصد أولويات التنفيذ خلال مدة زمنية محددة، ومعدل الإنجاز والوقوف على معوقات التنفيذ لإزالتها.

وأشار الشعراوى إلى أهمية التعاون والتنسيق التام فيما بين الوحدات المحلية شرق وغرب مركز المنصورة، مديريات الخدمات وقطاعات المرافق، للانتهاء من تجميع البيانات وتدقيقها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرصد الحضرى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ليتم الانتهاء من تنفيذ المرصد الخاص بمحافظة الدقهلية والالتزام بالتواصل المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية المختصة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين ضباط اتصال مختصين بديوان المحافظة لسرعة تحقيق هذا الإنجاز دعمًا لخطة المشروعات التنموية للمخططات المستدامة.