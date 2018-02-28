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مجلس الدولة يبدأ دورات تدريبية لـ460 قاضيا للمشاركة الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:00 ص
مجلس الدولة يبدأ دورات تدريبية لـ460 قاضيا للمشاركة الانتخابات الرئاسية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة





كتب أحمد عبد الهادى
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يفتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية لقضاة مجلس الدولة بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، ولتوفير التدريب على أعمال وإجراءات الانتخابات طبقاً لأحكام الدستور والقانون وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وفى هذا الإطار تم الاتفاق بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة على إجراء دورات تدريبة لقضاة مجلس الدولة الذين لم يسبق لهم المشاركة فى العمليات الانتخابية من قبل، ولضمان فاعلية المشاركة على الإشراف القضائى على العملية الانتخابية والإحاطة بكل إجراءاتها، فقد وافق المستشار رئيس مجلس الدولة على قيام مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تنظيم هذه الدورات المطلوبة للقضاة.

 

وقد صرح المستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة مدير مركز الدراسات والبحوث القضائية، بأن الدورات التدريبة على العملية الانتخابية سواء الانتخابات الرئاسية أو كل الانتخابات ستغطى 460 قاضيا بمجلس الدولة لم يسبق لهم المشاركة فى أى انتخابات، وسيتم إجراء دورتين تدريبيتن للقضاة المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ودمياط، وبورسعيد والشرقية والسويس والدقهلية، وذلك بالمقر الرئيسى بمجلس الدولة بالجيزة بقاعة الاجتماعات الكبرى.

 

وفى سياق متصل، قال المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة ومدير مركز الدراسات والبحوث القضائية، إن القضاة المقيمين بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ سيتم إجراء دورة تدريبية بمركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة فرع الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، طبقا لما سيتم الاتفاق عليه مع الهئية الوطنية للانتخابات، وكذلك بالنسبة للمحافظات الأخرى أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر فسيتم إجراء دورات تدريبة للقضاة بتلك المحافظات فى الفترة المقبلة.


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