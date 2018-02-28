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الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:29 ص
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مباحث سفاجا تضبط سائقًا بحوزته 4 طرب حشيش

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:29 ص
مباحث سفاجا تضبط سائقًا بحوزته 4 طرب حشيش حشيش





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط سائق بحوزته كمية من طرب مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء حسام الدين كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عصام شحاتة رئيس مباحث قسم سفاجا، والنقيب أحمد عبد العاطى، معاون مباحث القسم، من ضبط سائق بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.
 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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