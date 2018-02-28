مباحث التموين بسوهاج تضبط 24 قضية فى حملة موسعة على الأسواق







سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت الحملة التى قادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط " 24 " قضية تموينية منها محمد ف ج ع 29 سنة مدير مسئول مركز تعبئة سكر ويقيم دائرة قسم طهطا لقيامه بتعبئة سكر ناقص الوزن وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة - وتم ضبط "4" طن و " 200 " كجم سكر ناقص الوزن تحرر عن ذلك المحضر رقم 2285 جنح قسم طهطا لسنة 2018

كمـــا تـــم ضبــــط " 4 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وضبط " 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وضبط " 3 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وضبط "4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وضبط "4" قضايا عدم إعطاء بون صرف للمواطنين وقضيتى عدم وجود ميزان حساس بالمخبز وقضيتى امتناع عن صرف خبز للمواطنين تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.