مؤتمر التبغ العربى يوصى بحماية الصناعة ومواجهة ظاهرة تهريب السجائر

مؤتمر التبغ العربى يوصى بحماية الصناعة ومواجهة ظاهرة تهريب السجائرالأربعاء، 28 فبراير 2018 04:30 م
محمد عثمان هارون
كتب عبد الحليم سالم تصوير أشرف فوزى
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استعرض المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، توصيات المؤتمر الثالث للتبغ العربى بحضور ممثلى لبنان وتونس.
وقال محمد عثمان إن من أهم التوصيات تأتى تتويجا لـ3 مؤتمرات الأول فى لبنان عام 2016، والثانى أيضا فى لبنان عام 2017 ، أخيرا مؤتمر اليوم فى القاهرة.
وأضاف هارون أن المجتمعين اتفقوا على أهمية دعم صناعة التبغ فى الدول، والمحافظة عليها، كما تضمنت التوصيات ترسيخ العلاقات البينية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات الصناعة خاصة التهريب.
أيضا التأكيد على أن منظمة التجارة العالمية هى المرجع الوحيد الدولى لمناقشة مشروع آثار التبغ عالميا.
وأوصى المؤتمر بأهمية التصدى لمخططات تدمير صناعة التبغ فى مختلف الدول.
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