مؤتمر التبغ العربى الثالث: صناعة السجائر تمثل 6 % من إيرادات تونس







كتب عبد الحليم سالم

أكد سامى بن جنات المدير العام للوكالة التونسية للتبغ ، أن الصناعة تدر نحو 6% من أيرادات الحكومة التونسية سنويا.

وأضاف فى تصريح ل" اليوم السابع " على هامش مشاركته فى المؤتمر الثالث للتبغ اليوم بالشركة الشرقية للدخان ، بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة ووفود عربية ، أن العلاقة التاريخية بين مصر وتونس ولبنان تستوجب توحيد الجهود لحماية الصناعة مستقبلا.

وأشار إلى أهمية محاربة التهريب ومواكبة التطور فى الصناعة سواء بإنتاج السجائر الالكترونية ، أو السجائر الأخف ضررا لتوسيع قاعدة المستهلكين ، والحفاظ على الصناعة ، مؤكدا أن صناعة التبغ تدعم بقوة ميزانيات الدول فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح أن تونس تعمل من خلال 5 محاور أساسية تتعلق بأهمية زيادة الصناعة لميزانية الدولة ، وأيضا زيادة وتكثيف الإنتاج والحد من السوق الموازى ، مع التوجه للمنتجات الجديدة .

وقال أن تونس تكثف من جهودها مما خفض من حجم السوق الموازى من 42% عام 2011 إلى 25% حاليا ، كما شددت الرقابة على التهريب.