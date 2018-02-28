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مؤتمر التبغ العربى الثالث: صناعة السجائر تمثل 6 % من إيرادات تونس

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:19 م
مؤتمر التبغ العربى الثالث: صناعة السجائر تمثل 6 % من إيرادات تونس سجائر





كتب عبد الحليم سالم
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أكد سامى بن جنات المدير العام للوكالة التونسية للتبغ ، أن الصناعة تدر نحو 6% من أيرادات الحكومة التونسية سنويا.
 
وأضاف فى تصريح ل" اليوم السابع " على هامش مشاركته فى المؤتمر الثالث للتبغ اليوم بالشركة الشرقية للدخان ، بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الشركة ووفود عربية ، أن العلاقة التاريخية بين مصر وتونس ولبنان تستوجب توحيد الجهود لحماية الصناعة مستقبلا.
 
وأشار إلى أهمية محاربة التهريب ومواكبة التطور فى الصناعة سواء بإنتاج السجائر  الالكترونية ، أو السجائر الأخف ضررا لتوسيع  قاعدة المستهلكين ، والحفاظ على الصناعة ، مؤكدا أن صناعة التبغ تدعم بقوة ميزانيات الدول فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة .
 
وأوضح أن تونس تعمل من خلال 5 محاور أساسية تتعلق بأهمية زيادة الصناعة لميزانية الدولة ، وأيضا زيادة وتكثيف الإنتاج  والحد من السوق الموازى ، مع التوجه للمنتجات الجديدة .
 
وقال أن تونس تكثف من جهودها مما خفض من حجم السوق الموازى من 42%  عام 2011  إلى 25% حاليا ، كما شددت الرقابة على التهريب.
 

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ايسترن كومبانى

محمد عثمان هارون

مؤتمر التبغ الثالث



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