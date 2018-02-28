لجنة الانتخابات الروسية: تصويت مبكر للروس فى دمشق بانتخابات الرئاسة المقبلة

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن الناخبين الروس المقيمين فى دمشق سيتمكنون من التصويت المبكر فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى الفترة بين 9 و15 مارس المقبل.

وذكرت لجنة الانتخابات الروسية، فى بيان، اليوم الأربعاء، أنها سمحت لمجموعات معينة من الناخبين الروس بالإدلاء بأصواتهم فى العديد من مراكز الاقتراع فى 9 دول أجنبية.