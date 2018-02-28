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الأربعاء، 28 فبراير 2018 03:36 م
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لافروف يتهم أمريكا بالاحتفاظ بالصواريخ وانتهاك لاتفاق الأسلحة النووية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:36 م
لافروف يتهم أمريكا بالاحتفاظ بالصواريخ وانتهاك لاتفاق الأسلحة النووية لافروف





رويترز
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن سوريا تخلصت من مخزونات الأسلحة الكيماوية ووضعتها تحت السيطرة الدولية رغم "المزاعم السخيفة" الموجهة لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد.

واتهم لافروف فى كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذى يقام تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف الولايات المتحدة وحلفاءها "باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام دمشق لأسلحة سامة كأداة تخطيط سياسى مناهض لسوريا".

واكد لافروف إن الأوضاع مواتية لاستئناف العملية السياسية السورية بالأمم المتحدة وإنه التقى دى ميستورا وبحثا بدء العمل الحقيقى لصياغة دستور.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير لافروف قوله إن الولايات المتحدة قررت الاحتفاظ بعدد كبير من الصواريخ مما يمثل انتهاكا لاتفاق رئيسى بشأن الأسلحة النووية.

ونسبت أيضا وكالة تاس إلى لافروف قوله فى جنيف إن الولايات المتحدة تدرب قوات مسلحة فى أوروبا على كيفية استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد روسيا. 

 

 


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