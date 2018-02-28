لافروف: موسكو تشعر بالقلق تجاه قرار واشنطن الاحتفاظ بمعتقل جوانتانامو







أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، عن قلق بلاده إزاء قرار الولايات المتحدة الاحتفاظ بسجن جوانتانامو.

وقال لافروف، خلال دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن مكافحة الإرهاب يجب أن تجرى على أساس متين للقانون الدولى والتشريعات الوطنية، ونحن نشعر بالقلق الشديد لقرار الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بالسجن غير القانونى فى جوانتانامو، حيث يتعرض المتهمون للتعذيب بشكل منتظم دون محاكمات ودون تحقيق".

وكان الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، أعطى قبل نهاية مدة رئاسته للولايات المتحدة أوامر بالإفراج عن نحو 200 معتقل من جوانتانامو، ولكنه واجه معارضة من الكونجرس، كما أن الرئيس الحالى دونالد ترامب، أكد فى تصريحات سابقة أنه لا ينوى إغلاق معتقل جوانتانامو، واعتبره أداة هامة للغاية لمكافحة الإرهاب.