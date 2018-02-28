video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: الحرب السورية تزداد سوءا بالنسبة للإرهابيين

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:30 م
لافروف: الحرب السورية تزداد سوءا بالنسبة للإرهابيين لافروف





رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى جنيف، اليوم الأربعاء، بعد إجراء محادثات مع ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص فى سوريا إن الحرب السورية لا تزداد سوءا بالنسبة لأحد إلا الإرهابيين.

وأضاف "لا أعتقد أنها تسوء، ولكنها تزداد سوءا بالنسبة للإرهابيين من جبهة النصرة الذين ينقذهم التحالف الأمريكى باستمرار سواء عن قصد أو بغير قصد"، وتابع "أثرنا القضية مع واشنطن مرات عديدة ولكن لم نجد ردا معقولا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: سوريا تخلصت من أسلحتها الكيماوية.. وواشنطن تتدخل عدائيا ضد دمشق

سفير روسيا بلندن: قتال الإرهابيين فى سوريا سيستمر

دبلوماسى بريطانى: لندن طلبت تقريرا أمميا بشأن تطبيق الهدنة فى سوريا

جنرال أمريكى: روسيا تلعب دور مشعل الحريق ورجل الإطفاء فى سوريا

اخبار عاميه

عرب

عالم

لافروف

سوريا

روسيا



لا تفوتك
الإسكان تخصص 3قطع أراض بتوشكى الجديدة لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية وزراعية

الإسكان تخصص 3قطع أراض بتوشكى الجديدة لإقامة مناطق لوجيستية وصناعية وزراعية

تبرع موظفى كفر الشيخ براتب يوم لمدة عام لصالح تحيا مصر لتعمير سيناء

تبرع موظفى كفر الشيخ براتب يوم لمدة عام لصالح تحيا مصر لتعمير سيناء

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

التجديد "أزمة" الكرة المصرية.. البدرى يكشف تلقيه عرضًا بمليون و200 ألف لزيادة عقده فى الأهلى.. الخليج يعرقل تجديد العميد للمصرى.. الملايين تُفجر بركانا بالقطبين بسبب الدوليين.. التقشف يُهدد هداف الدراويش

منتخب مصر يتلقى عرضاً لمواجهة بنما فى مايو المقبل

منتخب مصر يتلقى عرضاً لمواجهة بنما فى مايو المقبل

صورة اليوم.. عم يا صياد رميت شباكك فين

صورة اليوم.. عم يا صياد رميت شباكك فين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة