لافروف: الحرب السورية تزداد سوءا بالنسبة للإرهابيين







رويترز

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى جنيف، اليوم الأربعاء، بعد إجراء محادثات مع ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص فى سوريا إن الحرب السورية لا تزداد سوءا بالنسبة لأحد إلا الإرهابيين.

وأضاف "لا أعتقد أنها تسوء، ولكنها تزداد سوءا بالنسبة للإرهابيين من جبهة النصرة الذين ينقذهم التحالف الأمريكى باستمرار سواء عن قصد أو بغير قصد"، وتابع "أثرنا القضية مع واشنطن مرات عديدة ولكن لم نجد ردا معقولا".