لاشين إبراهيم: "الوطنية للانتخابات" أول هيئة مستقلة يختارها الشعب المصرى







كتب أحمد عبد الهادى - تصوير سامى وهيب

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن أهم ما يميز الانتخابات الرئاسية، إجراؤها بالتنظيم وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى طالب بها الشعب المصرى لتكون أول هيئة مستقلة فى تاريخ مصر يعهد اليها وحدها دون غيرها لإدارة الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات الانتخابية والإشراف عليها.

وأشاد المستشار لاشين إبراهيم، بدور القضاة فى تسطير أحكام كتبت بماء الذهب، مؤكدا على أنهم من وضعوا حدودًا بين المسموح والمحدود وأن الآوان أن يكملوا رسالتهم لتمكين المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة حريصة على وضع ضوابط لتنظم الانتخابات، ولكنها لم تَر أى مدونة لوضع إرشادات للقضاة لأن القضاة يتسمون بالحيادية والنزاهة وظهر ذلك من خلال تمسكهم بالقانون والقيم القضائية وتقاليدها، مشددًا على أن ضمير القاضى وحياديته ونزاهته فى الحكم والشفافية والكفاءة والمسؤلية أمام الله وأمام المجتمع يخلق انتخابات نزيهة شريفة عادلة.

جاء ذلك خلال عقد الدورات التدريبية لتوفير التدريب على أعمال وإجراءات الانتخابات طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات بمجلس الدولة.

و تم الإتفاق بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء دورات تدريبة للقضاة الذين لم يسبق لهم المشاركة فى العمليات الانتخابية من قبل، لضمان فعالية المشاركة على الإشراف القضائى على والإحاطة بكافة إجراءاتها، ويشرف على الدورات مركز الدرسات والبحوث القضائية.