فى إيران.. مركز مكافحة المخدرات يتصدى لأغانى "الترامادول" على الإنترنت







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

أعلن برويز افشار المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات فى إيران، عن انتشار موجة من الأغانى على شبكات الإنترنت تتغنى لأقراص مخدر الـ "ترامادول" والأدوية المخدرة الأخرى.

وبحسب وكالة "ايسنا"، أضاف المسئول الإيرانى أن مركز مكافحة المواد المخدرة، سيتصدى لمطربى الترامادول، محذرا من انتشار الإدمان فى بلاده، قالت صحيفة "آرمان" أيضا أن تلك الأغانى تنتشر باللغة الفارسية.

وقال مسئول مركز مكافحة المخدرات فى إيران، مطربون مغمورون يصنعون هذه الأغانى والكليبات بمحتوى يدعو لاستخدام الأدوية المخدرة، وينشرون أغانيهم بكل سهولة عبر شبكات التواصل الإجتماعى من أمثال انستجرام وتلجرام، لإغواء فئة الشباب لتعاطى المخدرات، مشيرة إلى غياب اشراف وزارة الثقافة والارشاد على محتوى هذه الأعمال.

وبحسب استطلاع أجراه مركز مكافحة المخدرات في إيران نشر نتائجة يونيو العام الماضى، فإن هناك 2.8 مليون شخص يتعاطون المخدرات بانتظام، ما يعنى تزايد عدد مدمنى المخدرات فى إيران بمقدار أكثر من الضعف فى السنوات الست الأخيرة.