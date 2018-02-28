فوكس نيوز: إيران تنشئ قاعدة عسكرية قرب دمشق

فوكس نيوز: إيران تنشئ قاعدة عسكرية قرب دمشقالأربعاء، 28 فبراير 2018 11:59 ص
الاقمار الصناعية تلتقط صورا للقاعدة
وكالات
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ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن إيران شيدت قاعدة عسكرية فى سوريا، تضم مستودعين لتخزين صواريخ ومعدات عسكرية أخرى.
ونشرت القناة صورا التقطت من الأقمار الاصطناعية، تؤكد أن القاعدة الإيرانية تقع على بعد 12 كم شمال غرب دمشق. كما تشير القناة إلى وجود مستودعين تبلغ مساحتهما زهاء 500 متر مربع لكل منهما، مؤكدة أنهما يستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت فى ديسمبر الماضى، أن القوات الإسرائيلية كشفت ودمرت بصواريخ "أرض أرض" قاعدة عسكرية إيرانية فى منطقة الكسوة بريف دمشق.
الاقمار الصناعية تلتقط صورا للقاعدة
لقطات بالاقمار الصناعية
مخطط للقاعدة العسكرية
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