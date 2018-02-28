فقط فى الصين .. الطلاق بعد الخضوع لاختبار من القضاء

فقط فى الصين .. الطلاق بعد الخضوع لاختبار من القضاءالأربعاء، 28 فبراير 2018 09:45 م
المحكمة الخاصة بالطلاق فى الصين
كتب: هانى محمد
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ذكرت وسائل إعلام محلية فى الصين، أن محكمة فى مقاطعة شنشى بشمال غربى الصين تطلب من الأزواج الذين يقدمون على الطلاق، الخضوع لامتحان قبل الطلاق للتأكد من أنهم على استعداد تام لإنهاء زواجهم.
وقالت شبكة أخبار التليفزيون الصينى الرسمى "CCTV"، إن الامتحان يتضمن أسئلة متعلقة بالذكريات المحببة بينهما، والنزاعات الرئيسية والخطط المستقبلية، التى من المفترض أن تعكس حالة زواجهما.
وقالت شويه مين دان، وهى قاضية تابعة للمحكمة الشعبية العليا، والتى تقوم بوضع الامتحان للزوجين "إذا كانت الخلافات المتبادلة بين الزوجين هى السبب الرئيسى لقرار انفصالهما، سأركز أكثر فى الأسئلة على الذكريات المحبة فيما بينهما وعن أسعد أوقاتهما، لعلهما يتراجعان عن القرار بالتفكير فى تلك الذكريات الجميلة.
ووفقا للأجوبة، يمكن للقضاة إجراء تحليل أولى، والأزواج الذين لديهم فرصة للرجوع، يمكن للقضاة السعى لتحقيق المصالحة بينهما، وفى حالة تفشل جميع محاولات الوساطة يتم الطلاق.
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