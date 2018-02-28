video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 02:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا ترسل قوات إضافية لحفظ النظام فى جزيرة مايوت بسبب انعدام الأمن

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:22 م
فرنسا ترسل قوات إضافية لحفظ النظام فى جزيرة مايوت بسبب انعدام الأمن الشرطة الفرنسية





أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت انيك جيرادان وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية اليوم الأربعاء عن حزمة من التدابير لتحسين الأوضاع الأمنية فى جزيرة "مايوت" الفرنسية الواقعة فى المحيط الهندى بينها إرسال قوات إضافية فى ظل المظاهرات المتتالية التى شهدتها الجزيرة للتنديد بانعدام الأمن.

وقالت الوزيرة الفرنسية-فى تصريحات لها اليوم- إن الحكومة لن تترك العنف يزداد فى أقليم تابع لفرنسا أو أن يسود الاعتقاد لدى سكانه انه لا يوجد اهتمام بهم.

و أضافت أن التدابير لاستعادة الأمن فى مايوت تشمل إرسال وحدتين من قوات الدرك المتنقل هذا الأسبوع ووضع خطة لتأمين المؤسسات و الحافلات المدرسية فى غضون عشرة أيام وإيفاد عشرة شرطييْن إضافيين لدعم شرطة الحدود قبل نهاية مارس.

وأوضحت أن نشر شرطة الأمن اليومى بمايوت سيترجم بالوصول التدريجى لعشرين فردا إضافيا من الدرك، مع استحداث اعتبارا من الصيف المقبل إدارة لمكافحة جنوح الشباب، مشيرة، من ناحية أخرى، إلى أن الحكومة ستعمل على أن يتم تسليم المراكب المخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية اعتبارا من سبتمبر.

كما دعت انيك جيرادان إلى رسم رؤية جديدة لمايوت تتضمن أولويات واضحة حول الأمن و مكافحة الهجرة غير الشرعية و الصحة و الإسكان والنقل وكافة جوانب الحياة اليومية.

تأتى تصريحات الوزيرة الفرنسية بعد أن شهدت الجزيرة مظاهرات لستة أيام متتالية للتنديد بالأوضاع الأمنية المتردية بها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تعلن إحباط مخططين لاعتداءات منذ بداية يناير

الشرطة الفرنسية

فرنسا

أخبار العالم اليوم

جزيرة مايوت



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة