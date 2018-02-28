غرفة شركات السياحة توصى بفتح باب تسجيل أسماء الحجاج بداية شهر رجب







كتبت ميرفت رشاد

أوصت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بضرورة فتح باب تسجيل أسماء الحجاج على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول شهر رجب حتى 25 من شهر شعبان على أن يتم إجراء القرعة فى 29 شعبان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.

وناقشت اللجنة العليا للعمرة والحج خلال الاجتماع فعاليات موسم الحج لهذا العام 1439هـ بحضور ممثلى وزارة السياحة وبحضور ممثلى الغرفة ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، ممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإنه تم عرض تصور لجنة ادارة الغرفة وكان من اهم النقاط ضرورة الإسراع فى فتح باب الحج تلبيةً لرغبات الشركات السياحية حتى يصبح أمامها الوقت الكافى لتسويق برامجها وكذلك ضرورة وضع قواعد للسقف العددى للحجاج للحد من الوسطاء حتى تتمكن الشركات من التفاوض حول الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة التى اعتادت عليها الشركات.

وناقش الاجتماع الأسعار بشكل مبدئى لكل المستويات خاصة البرامج الاقتصادية، لتفادى ما حدث العام الماضى بخصوص عدم تناسب مستوى الخدمات التى قدمت للحجاج مقارنة بأسعار البرامج، وكذلك حفاظًا على المكانة المتميزة للحج السياحى بين باقى البعثات الأخرى المنفذة للحج .