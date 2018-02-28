video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

والقرعة 29 شعبان..

غرفة شركات السياحة توصى بفتح باب تسجيل أسماء الحجاج بداية شهر رجب

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:31 م
غرفة شركات السياحة توصى بفتح باب تسجيل أسماء الحجاج بداية شهر رجب محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين





كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أوصت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بضرورة فتح باب تسجيل أسماء الحجاج على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول شهر رجب حتى 25 من شهر شعبان على أن يتم إجراء القرعة فى 29 شعبان، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.

وناقشت اللجنة العليا للعمرة والحج خلال الاجتماع فعاليات موسم الحج لهذا العام 1439هـ بحضور ممثلى وزارة السياحة وبحضور ممثلى الغرفة ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، ممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإنه تم عرض تصور لجنة ادارة الغرفة وكان من اهم النقاط ضرورة الإسراع فى فتح باب الحج تلبيةً لرغبات الشركات السياحية حتى يصبح أمامها الوقت الكافى لتسويق برامجها وكذلك ضرورة وضع قواعد للسقف العددى للحجاج للحد من الوسطاء حتى تتمكن الشركات من التفاوض حول الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة التى اعتادت عليها الشركات.

وناقش الاجتماع الأسعار بشكل مبدئى لكل المستويات خاصة البرامج الاقتصادية، لتفادى ما حدث العام الماضى بخصوص عدم تناسب مستوى الخدمات التى قدمت للحجاج مقارنة بأسعار البرامج، وكذلك حفاظًا على المكانة المتميزة للحج السياحى بين باقى البعثات الأخرى المنفذة للحج .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة السياحة بالبرلمان تناقش اليوم مشاكل الحج السياحى

بعثة الحج السياحى تلزم ممثلى الشركات بإنهاء إجراءات التفويج للمدينة المنورة

بعثة الحج السياحى تجرى تحقيقا مع 43 شركة خالفت الضوابط

الحج

الحج والعمره

فتح باب التسجيل للحج

اخبار السياحه



لا تفوتك
ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"سيبايوس" و45 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بصورة نهائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة