عبد المحسن سلامة يشارك فى اليوم الثقافى الروسي بـ"الصحفيين"







كتب محمود العمري

شارك الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، فى ندوة اليوم الثقافى الروسى والمنعقدة بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من مسؤولى المركز الثقافى والمستشار الثقافى بسفارة روسيا، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين والعديد من الصحفيين والكتاب.

بدأت الندوة، بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الصحافة رضا غنيم، وعرض منظمى الندوة فيلما وثائقيا عن العلاقات بين مصر ورسيا خلال السنوات الماضية.

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك علاقات وتعاون مشترك بين مصر وروسيا فى العديد من المجالات، مؤكدا أن العلاقات التى تربطهما علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين.

وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن هناك مجالات تعاون متعددة في الفترة المقبلة بين مصر وروسيا، كما أن هناك تاريخ حافل وطويل من العلاقات بين البلدين، والتى كان آخرها مشروع الضبعة.