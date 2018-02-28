طبيب لمحكمة الأسرة: "مراتى رفعت دعوى طلاق واتخطبت لغيرى وهى على ذمتى"







كتبت أسماء شلبى

أقام الزوج أحمد، طبيب بمستشفى القصر العينى، دعوى أمام محكمة الأسرة بالهرم، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، بسبب نشوب خلافات زوجية حادة بينهما بسبب تدخل حماته، وتحرضيها لها على ترك المنزل منذ عام وحرمانه من ابنته، بسبب حالته المادية، وقيامها بخطبتها لآخر.

وأكمل "أحمد.س.ط"، البالغ 35 عاما فى دعواه التى حملت رقم 2123 لسنة 2018: عامين زواج كانت عبارة عن جحيم دمر قصة الحب الكبيرة التى جمعتنى وزوجتى، بسبب زن حماتى وتدخلها فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتنا، وحرمانى من رؤية طفلتى عقابا لى على ظروفى المادية، وإقامتها ضدى دعوى طلاق ونفقة وتبديد بعد أن استولت على كل ممتلكاته نتيجة لاعتراضى على تصرفات والداتها.

وأشار الزوج إلى أنه حاول إقناع زوجته طوال 12 شهرا تركت فيها منزل الزوجية بالعودة ولكنها رفضت وسافرت للخارج مع والداتها دون أخذ إذنى لترى العريس الذى تقدم لخطبتها رغم أنها مازالت على ذمتى، واكتشفت بعد عدة شهور أنها تقدمت بدعوى الطلاق والتبديد وأعلنتنى على عنوان خاطئ حتى تعطل اتخاذى أى إجراءات قانونية ضد عنفها تجاهى.