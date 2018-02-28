ضبط وإحضار ناشطة بحركة 6 أبريل بسبب فيلم "سالب ١٠٩٥ يوم"الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:53 م
6 إبريل - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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كشفت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق المختصة أمرت بضبط وإحضار سلمى علاء الدين الناشطة بحركة ٦ أبريل وحبس المونتير طارق زيادة ١٥ يوما، على خلفية التحقيقات لانتاجهما فيلما تسجيليا بعنوان "سالب ١٠٩٥ يوم" لنشر الأكاذيب والتحربض ضد الدولة.
يشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من حمدى قشطة، وعزه سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالى حرب، ومازن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.
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عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور هانى عليش
نفس الأسامى و الحركات و التنظيمات القذرة التى مزقت مصر منذ 7 سنوات
يجب الضرب بيد من حديد على يد و أرجل كل هؤلاء....هؤلاء هم مرتزقة المخابرات العالمية التى تسعى لأسقاط مصر...و ريسنا قالها بوضوح : ماحدث فى 25 يناير لن يحدث مجددا... كلنا معاك يا ريس
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل فوزى بالتعليم
الكلاب تعوى و القافلة تسير
هما الكلاب دول المتدربين فى صربيا برعاية امريكية قطرية لسة لهم صوت فى مصر !!! الضرب من حديد يا سبادة النايب العام