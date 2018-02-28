ضبط وإحضار ناشطة بحركة 6 أبريل بسبب فيلم "سالب ١٠٩٥ يوم"







كتبت أمنية الموجي

كشفت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق المختصة أمرت بضبط وإحضار سلمى علاء الدين الناشطة بحركة ٦ أبريل وحبس المونتير طارق زيادة ١٥ يوما، على خلفية التحقيقات لانتاجهما فيلما تسجيليا بعنوان "سالب ١٠٩٥ يوم" لنشر الأكاذيب والتحربض ضد الدولة.

يشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من حمدى قشطة، وعزه سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالى حرب، ومازن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.