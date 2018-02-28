ضبط عاطل متهم بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فى قنا

ضبط عاطل متهم بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف فى قناالأربعاء، 28 فبراير 2018 05:39 م
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا- وائل محمد
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تمكنت مباحث شرطة الوقف، اليوم الأربعاء، بقيادة الرائد محمد مجدى الخطيب، رئيس المباحث، من القبض على عاطل، متهم بسرقة شنطة طالبة جامعية، بشارع المجلس فى الوقف.
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث مباحث يفيد ضبط فهد.ر.م.ح، 23 عامًا، عاطل، مقيم بندر الوقف، تخصص نشاطه الإجرامى فى وقائع سرقة حقائب السيدات باستخدام دراجة بخارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
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