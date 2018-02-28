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ضبط عاطلين بحوزتهما أفيون وخمور فى بنى سويف

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:31 م
ضبط عاطلين بحوزتهما أفيون وخمور فى بنى سويف أفيون -أرشيفية





بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف عاطلين بحوزتهما أفيون وزجاجات خمور بقصد الاتجار بدائرة المركز.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة سمسطا يفيد ورود معلومات إلى النقيب محمد الفقى معاون مباحث مركز شرطة سمسطا، تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة.

قاد النقيب محمد الفقى حملة أمنية مكبرة تم خلالها ضبط العاطلين وهما "عاطف.م" 41سنة، متهم فى أحداث حريق مركز شرطة سمسطا سنة 2013، وبحوزته كيس بداخله مواد مخدرة "أفيون"، "طه.س.ب" 52 سنة، مسجل سرقات، وبحوزته كرتونتان بداخلهما 30 زجاجة خمور مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، وقطعتان من المواد مخدرة "حشيش"، وهاتف محمول، وبعض المبالغ المالية.

تم التحفظ على المضبوطات واقتياد العاطلين لمركز شرطة سمسطا، وتحرير المحاضر اللازمة، وقررت نيابة مركز سمسطا حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


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