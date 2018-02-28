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ضبط سيدة استولت على 85 ألف جنيه من أخرى بزعم إلحاق نجلها بكلية الشرطة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 04:14 م
ضبط سيدة استولت على 85 ألف جنيه من أخرى بزعم إلحاق نجلها بكلية الشرطة حملة أمنية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة استولت على مبلغ مالى من إحدى المواطنات بزعم تسهيل إجراءات إلحاق نجلها بأكاديمية الشرطة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "لمياء.ج.م،" ربة منزل مقيمة مشتول السوق بالشرقية، ضد "ثريا.ع.ح" أخصائية تغذية علاجية، لاستغلالها نفوذاً مزعوماً والادعاء بعلاقاتها بأحد قيادات أكاديمية الشرطة، وحصولها على مبلغ 85 ألف جنيه من الشاكية مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجلها بأكاديمية الشرطة.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "ثريا .ع.ح" ومقيمة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، أخصائية فى إنقاص الوزن، باستغلال نفوذاً مزعوماً وطلبها وحصولها من الشاكية على مبلغ خمسة وثمانون ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجلها بأكاديمية الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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