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صور.. نساء العاشر من رمضان يعلن تأييدهن للرئيس السيسي

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:37 م
صور.. نساء العاشر من رمضان يعلن تأييدهن للرئيس السيسي جانب من المؤتمر





الشرقية- فتحية الديب
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نظمت مساء اليوم، جمعية "كنا معاك من أجل مصر"، مؤتمرا حاشد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تحدث المهندس مدحت شهاب، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بالعاشر، عن أن إنجازات الرئيس السيسى فى مختلف المجالات من الطرق والكهرباء والغاز والمستشفيات التى تم إقامتها وافتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج هذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى، وطالب جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت، وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.

وأشارت الدكتورة أحلام حنفى، إلى الإنجازات العديدة التى قدمها الرئيس لأبناء هذا الشعب العظيم والتى تمت على أرض الواقع بجميع المحافظات وليس فى محافظة الشرقية فقط، مشددا على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد، للنزول والمشاركة الفعالة فى الانتخابات ومساندة الرئيس للتصدى لأعداء الدولة المصرية والوطن من خفافيش الظلام.

فيما تحدثت المهندسة سامية عسل، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، عن أهمية تكاتف الجميع للحصول على أعلى أصوات ولكى يظهر المصريون أمام العالم حبهم وإخلاصهم لوطنهم، وأعلنت عن تفعيل حملة طرق أبواب بمصانع العاشر من رمضان خلال الأيام القادمة لتوعية السيدات بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية.

نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي (1)
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي 
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي (2)
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي 
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي (3)
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي 
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي (4)
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي 
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي (5)
نساء العاشر من رمضان يعلنون تأيدهم للسيسي 

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