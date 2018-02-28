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صور.. ميادين المنوفية تكتسى بلافتات دعم السيسى لفترة ثانية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 01:31 م
صور.. ميادين المنوفية تكتسى بلافتات دعم السيسى لفترة ثانية ميادين المنوفية تتزين بلافتات دعم الرئيس





المنوفية – محمود شاكر
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تزينت ميادين محافظة المنوفية، بالعديد من اللافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية والحث على المشاركة للإدلاء بالأصوات.

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وأكد مصطفى بسيونى، رئيس حزب مستقبل وطن بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملة انطلقت لنشر عدد كبير من اللافتات بالعديد من الميادين الحيوية بالمراكز والقرى بالمحافظة، لافتا إلى أنهم بدءوا من مدينة شبين الكوم العاصمة وتم تعليق عدد كبير من اللافتات والصور للرئيس من أجل التدعيم فى الانتخابات.

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وأوضح بسيونى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لتجهيز العديد من المؤتمرات بالتزامن مع تعليق اللافتات وذلك للحشد ودعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسيه، مؤكدا أن الحزب بجميع أعضائه وتشكيلاته يسعى لإبراز الإنجازات التى حدثت، التى تعتبر دليل قاطع على استمرار الدعم الكامل للرئيس وأن الحزب وراء الرئيس لاستكمال مسيرة الإصلاح.

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وأضاف طارق بدران، الأمين العام المساعد للحزب بالمنوفية، أن العمل يتم على قدم وساق من خلال خطة عمل متوازنة للوصول إلى كل المواطنين بكل شبر من المحافظة، للحصول على أكبر كتلة تصويتية للرئيس فى الانتخابات الرئاسية والقضاء على أى حملات للتشويه.

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