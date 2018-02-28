صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير قصر الثقافة بشرم الشيخ

صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير قصر الثقافة بشرم الشيخالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:15 م
محافظ جنوب سيناء يتابع اعمال التطوير
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى قصر ثقافة شرم الشيخ، ليعود منارة تقافية بالمدينة وليستوعب كافة الاحتفالات والمهرجانات القادمة على أرض المدينة، يرافقه فى ذلك اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.
وأكد المحافظ، أنه جار تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة شرم الشيخ، بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء مسرح بقصر الثقافة وأماكن دخول المتفرجين، واستراحة لكبار الشخصيات ودورات مياه وغرف تبديل الملابس ورصف الطريق أمام القصر.
وشدد المحافظ على تكثيف العمل، حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال، ليكون القصر جاهزا للافتتاح فى العيد القومى للمحافظة مارس المقبل، مشيرا إلى أن قصرالثقافة شهد خلال الفترة السابقة حالة من الإهمال وعدم الاهتمام، لذلك كان لابد من إجراء عملية تطوير شاملة، وإقامة عمل مكتبة نموذجية وقاعة كبار زوار ومسرح صيفى.
وأوضح المحافظ، أنه يوجد عدة إنجازات فى مجال الثقافة بالمدينة حيث تم إنشاء مكتبة للطفل، وغرفة للأمن وعمل سقف معلق بتكلفة تصل إلى 220 ألف جنيه.
اعمال التطوير
اللوااء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد قصر ثقافة شرم الشيخ
بوبات قصر الثقافة
محافظ جنوب سيناء اثناء تفقد داخل قصر الثقافة
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