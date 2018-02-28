صور .. محافظ المنيا يناقش تفعيل منظومة حماية الأطفال







المنيا – حسن عبد الغفار

بحث عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم،موقف لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظة وفقاً لما ورد بقانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008.

بحضور دكتور أكرم الزيات ومحمد مصطفى ممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة بالقاهرة، وممثلى برنامج الغذاء العالمى، والمهندسة أميرة عبد الفتاح مدير إدارة الأمومة والطفولة، ورشا فؤاد مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

يأتى اللقاء فى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ومحافظة المنيا لتفعيل منظومة حماية الأطفال، حيث تم تشكيل وتفعيل جميع اللجان بمراكز المحافظة، وتخصيص مقر لكل لجنة واستقبال بلاغات الأطفال من خلال وحدات الحماية بكل مركز والتعامل بشكل فورى مع البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل 16000.

ناقش المحافظ، فى بيان، مع ممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة بناء قدرات أعضاء اللجان ووحدات الحماية من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية يمولها برنامج الغذاء العالمى، وان يخصص مقر دائم ومستقل لوحدة حماية الطفل العامة بديوان عام المحافظة، وامكانية عقد اللجان بشكل دورى حتى يتم مناقشة وحل مشاكل الأطفال المعرضين للخطر أولاً بأول.