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صور.. مؤسسة بكرة لينا تعقد مؤتمرا لمنسقيها بالإسماعيلية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:30 م
صور.. مؤسسة بكرة لينا تعقد مؤتمرا لمنسقيها بالإسماعيلية قيادات المؤسسة يتحدثون فى المؤتمر





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مؤسسة "بكرة لينا مصر أولا وأخيرا" بالإسماعيلية مؤتمرا لمنسقيها بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة الإسماعيلية، وذلك للإعلان عن بدء العمل فى المرحلة المقبلة والحشد أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور المهندس رامى نجيب الأمين العام للمؤسسة واحمد حسن منسق القطاعات ومحمد خلف منسق المؤسسة بالإسماعيلية وبسنت عماد المتحدث الرسمى للمؤسسة وشريف سرحان منسق قطاع شمال الصعيد ومحمد مجاور منسق محافظة القاهرة وعبدالحميد متولى منسق محافظة بورسعيد. 

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ثم تحدث المهندس رامى نجيب الأمين العام للمؤسسة، قائلا: إن هناك عملا كبيرا تم خلال الفترة الماضية من خلال منسقى المؤسسة بجميع محافظات مصر عن طريق المبادرة الخاصة بخدمة الشباب والقرى الأكثر فقرا مع القيام بندوات كثيرة خاصة بالمشاركة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف احمد حسن منسق القطاعات أن المؤسسة تدعم وتساند الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات ونسعى خلال الفترة الحالية لحشد أكبر عدد ممكن من الشباب للنزول الى صناديق الانتخاب لأداء واجبهم تجاه الوطن.

وأشار محمد خلف منسق عام محافظة الاسماعيلية ان هذا الاجتماع يمثل بداية لبدء العمل فى الحملة الرسمية ورسالة حب قوية وتنظيمية لدعم الرئيس بالاسماعيلية.

وأشار شريف سرحان منسق قطاعات شمال الصعيد أنه يقدم الشكر لهيئة مكتب المؤسسة بالاسماعيلية على تنظيمه المؤتمر الذى يعبر عن التواجد المستمر للمؤسسة فى كل محافظات مصر.

وأضاف محمد مجاور منسق محافظة القاهرة ان المؤسسة تضم مجموعة من الشباب أعلنوا الوفاء والانتماء للدولة المصرية ونحن نصنع الحدث وغايتنا الوصول لكل مواطن بسيط لخدمة الوطن.

منصة الضيوف
منصة الضيوف

 

المهندس رامى نجيب يتحدث
المهندس رامى نجيب يتحدث

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

قيادات مؤسسة بكرة لينا
قيادات مؤسسة بكرة لينا

 

جانب من السيدات الحضور
جانب من السيدات الحضور

 

جانب من الرجال الحضور
جانب من الرجال الحضور

 

قيادات المؤسسة خلال المؤتمر
قيادات المؤسسة خلال المؤتمر

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الحضور يستمعون لقيادات المؤسسة
الحضور يستمعون لقيادات المؤسسة

 

جانب من منسقى الاسماعيلية
جانب من منسقى الاسماعيلية

 

جانب من المنصة
جانب من المنصة

 

مؤتمر حملة بكرة لينا
مؤتمر حملة بكرة لينا

 

قيادات المؤسسة يتحدثون فى المؤتمر
قيادات المؤسسة يتحدثون فى المؤتمر

 

جانب من منسقى المراكز
جانب من منسقى المراكز

 

حضور كبير لمنسقى المؤسسة
حضور كبير لمنسقى المؤسسة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من المنسقين فى المؤتمر
جانب من المنسقين فى المؤتمر

 


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