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صور.. مؤتمر شعبى حاشد لتأييد الرئيس السيسى فى السويس

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:52 م
صور.. مؤتمر شعبى حاشد لتأييد الرئيس السيسى فى السويس الحضور بالمؤتمر





السويس- سيد نون
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة السويس، مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مساء اليوم الأربعاء، بملعب الحرفيين بحى فيصل .

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم لأحد مشايخ مديرية الأوقاف بالمحافظة، ثم تلاها وقوف دقيقة حداد على أروح شهداء العملية الشاملة سيناء 2018.

وألقى أحمد فضل أمين التنظيم لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالسويس، كلمة أكد فيها أن الرئيس السيسى حقق إنجازات لم تحقق فى مصر خلال السنوات السابقة، مشيرا أن تأييد الرئيس ليس من فراغ، فالرئيس ضحى بنفسه من أجل إنقاذ الوطن عقب ثورة 30 يونيو .

وقال أبو الوفا بشير، أمين التنظيم بقسم فيصل بحملة كلنا معاك من أجل مصر، يجب على جميع المصريين النزول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها فى فترة ولايته الاولى .

 

 
 
السلام الجمهوري
السلام الجمهوري

الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

حضور كبير بالمؤتمر
حضور كبير بالمؤتمر

المؤتمر في حي فيصل
المؤتمر في حي فيصل

قيادات بالمؤتمر
قيادات بالمؤتمر
 
 

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