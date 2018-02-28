صور.. مؤتمر جماهيرى لـ"كلنا معاك من أجل مصر" بالقليوبية لدعم السيسي

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وحث المواطنين على ضرورة المشاركة السياسية والنزول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وتوعية المواطنين بإنجازات الرئيس السيسي فى الفترة الرئاسية الأولى، وذلك داخل استاد بنها الرياضى.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ ورئيس حزب الحرية، أن الرئيس السيسي حمى مصر من مخاطر الإرهاب ودول الشر التى لا تريد الخير للمصريين، مشيرًا إلى أنه يجب علينا أن نكون ظهيرا شعبيا للرئيس والقوات المسلحة والشرطة، موضحًا أن الذهاب لصناديق الاقتراع بمثابة مشاركة فى الحرب ضد الإرهاب وحماية الوطن.

وأضاف الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب دينى ووطنى، وشهادة حق، وكتمانها تخلى عن الوطن فى الحرب على الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر سوق تظل مستقرة وآمنة رغم أنف كل حاقد وحاسد، وأن القوات المسلحة ضربت المثل الأعلى فى حربها ضد الإرهاب وضحيت بدماء جنودها لحماية جموع الشعب المصرى من الإرهاب الغاشم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، اننا نسعى إلى مشاركه أكثر من 40 مليون ناخب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لنعطى إشارة للعالم ودول الشر أن مصر لديها وعى سياسى وتقف خلف رئيسها.

شارك فى المؤتمر الدكتور محمد عطية الفيومى، وجمال كوش وسولاف درويش نواب مجلس البرلمان بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.