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صور.. لحظة وصول رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى إلى السعودية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:12 ص
صور.. لحظة وصول رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى إلى السعودية سعد الحريرى





كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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وصل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، فى زيارة رسمية إلى المملكة، هى الأولى بعد رجوعه عن قرار الاستقالة.

 

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، كان فى استقباله بالمطار المستشار فى الديوان الملكى نزار العلولا والوزير المفوض وليد البخارى والسفير اللبنانى بالمملكة فوزى كبارة والمراسم الملكية.

 

ومن المقرر أن يلتقى الحريرى خلال زيارته، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

 

وكانت آخر زيارة للحريرى إلى المملكة فى 3 نوفمبر الماضيى، التى أعلن خلالها استقالته المفاجئة من هناك فى خطاب بثه التلفزيون.

 

واتهم مسئولون لبنانيون وقتها السعودية بإجبار الحريرى على الاستقالة ووضعه قيد الإقامة الجبرية إلى أن تدخلت فرنسا، وهو ما تنفيه السعودية.

 

وعاد الحريرى إلى بيروت بعدها بأسابيع وعدل عن استقالته، وهو ما أزاح شبح أزمة أثارت مخاوف على استقرار لبنان.

 

الحرير يصل السعودية
الحرير يصل السعودية

 

لحظة وصول الحريرى السعودية
لحظة وصول الحريرى السعودية

 


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