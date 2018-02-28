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صور.. لافروف يدعو لإرسال بعثة أممية فورا لتقييم الأوضاع فى الرقة السورية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:19 ص
صور.. لافروف يدعو لإرسال بعثة أممية فورا لتقييم الأوضاع فى الرقة السورية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى





موسكو(أ.ش.أ)
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دعا وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى فى أسرع وقت لتقييم الأوضاع فى الرقة السورية.

وقال لافروف، خلال الجلسة الدورية الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستى " الروسية: " يتعين إرسال بعثة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فى أسرع وقت لتقييم الأوضاع فى الرقة، التى قصفها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "، وأضاف الوزير الروسى :" لا يجب ترك الرقة للقدر،حيث الأرض هناك ملغمة وبنيتها التحتية مدمرة بالكامل".

كما دعا لافروف، التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على ضمان الدخول الإنسانى للمناطق السورية الخاضعة لسيطرته ؛ بما فى ذلك مخيم الركبان للاجئين والمنطقة المحيطة ومعبر التنف الحدودى.

وقال لافروف "إننا ندعو أعضاء التحالف الأمريكى لضمان الدخول الإنسانى للمناطق السورية الخاضعة لسيطرتهم،بما فى ذلك مخيم الركبان للاجئين والمنطقة الكاملة المحيطة بمعبر التنف".

وأضاف لافروف "إن بعض الدول تتحجج بحقوق الإنسان وتمنع بذلك إدانة الإرهاب الدولى بشكل قاطع بكل أشكاله ومظاهره" .. مشيرا إلى أن بلاده لا تقبل بتقسيم الإرهابيين إلى "جيدين" و"سيئين" خصوصا عندما يعتمد ذلك على أهداف المتطرفين المعلنة أو مصادر التمويل..على حد قوله

وأشار إلى أن العديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة ليسوا مستعدين لإدانة الإرهاب الدولى بشكل قاطع،مؤكدا على مواصلة روسيا مكافحة هذه المعايير المزدوجة بما فى ذلك من خلال مساعدة الجيش السورى فى القضاء نهائيا على الخطر الإرهابى.

سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى

 

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف

 

لافروف وزير الخارجية الروسى
لافروف وزير الخارجية الروسى

 

وزير الخارجية الروسى
وزير الخارجية الروسى

 


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