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صور.. عمرو سلامة فى دوار حسن راتب: 57357 هدفها القضاء على سرطانات المرض والفقر والجهل

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:24 م
صور.. عمرو سلامة فى دوار حسن راتب: 57357 هدفها القضاء على سرطانات المرض والفقر والجهل عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357





وائل ربيعى - محمد فتحى عبد الغفار - تصوير محمد زاهر
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قال الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357، إن مؤسسة 57357 وطنية 100% قامت على أكتاف وتبرعات ومجهود المصريين من مختلف الطبقات والأعمار وبكل الطوائف، مؤكدا: "هدفنا القضاء على سرطان المرض والفقر والجهل والعودة للملتقيات الثقافية لتبادل الآراء وإحياء المجتع فكرا وثقافة وفنا فى ظل ما يحدث من تقدم ورقى فى المجتمع"، لافتا إلى أن مصر تسير فى طريق التقدم وتقضى على الإرهاب وتؤسس بنية أساسية ومشروعات قومية كبرى.

 

وأوضح عزت سلامة، أن المستشفى تستضيف اليوم مظاهرة وطنية جميلة على رأسها الدكتور حسن راتب رجل الأعمال الوطنى الشريف، قائلا: "عرفت فيه سمات طيبة رجل وطنى مخلص للنخاع وأيضا الكاتب الوطنى الغيور الدكتور إبراهيم شلبى".

 

وأضاف سلامة، فى كلمته خلال الملتقى التثقيفى الذى يعقده الدكتور حسن راتب فى مستشفى سرطان الأطفال: "اللى يقف هنا ويرى هذا المنظر المبدع الجميل وأبناء القوات المسلحة بقيادتهم شرف كبير لنا وأبنائنا من كليات الجامعات المختلفة وأساتذتهم والضيوف من فنانى مصر الكبار، الذين يشاركون الملتقى الثقافى الكبير وممثلى الدين، يعلم جيدا أن اللقاء فى حب الوطن".


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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سرطان الفقر

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