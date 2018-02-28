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الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:40 م
خالد صلاح
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صور.. ضابط طبيب بالجيش فى "دوار حسن راتب": رسالة أبطال سيناء لكم "متقلقوش على مصر"

الأربعاء، 28 فبراير 2018 08:34 م
صور.. ضابط طبيب بالجيش فى "دوار حسن راتب": رسالة أبطال سيناء لكم "متقلقوش على مصر" العقيد سعيد صلاح، بكلية طب القوات المسلحة





وائل ربيعى
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قال العقيد سعيد صلاح، بكلية طب القوات المسلحة، إن الكلية تشارك مع المجتمع المدنى فى جميع الفعاليات التى ينظمها، مضيفا: "زرنا مستشفى سرطان الأطفال 3 مرات ومصر فعلا بتحارب الإرهاب والسرطان وفيه مؤسسسات كبيرة هى العمود الفقرى للبلد ولمسنا داخل المستشفى الانضباط والتفانى بالعمل".

وأضاف العقيد صلاح، بكلمته خلال الملتقى التثقيفى لرجل الأعمال المصرى حسن راتب اليوم الأربعاء بمستشفى سرطان الأطفال، "أيوة هنقول مصر بدون إرهاب.. أيوة هنقول مصر بدون سرطان، وأنقل لكم رسالة من أبطال القوات المسلحة والشرطة المرابطين فى سيناء.. متقلقوش على مصر شايلن روحنا على أيدينا عشان نحميها".

وردد العقيد سعيد صلاح، قصيدة فى حب مصر جاء فيها: "يا مصر يا أغلى الأوطان.. حررنا ترابك بدمانا وجيوش العالم عرفانا.. وحمينا شباب الثوار".

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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القوات المسلحة

سيناء

مستشفى سرطان الأطفال



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