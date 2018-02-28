صور.. رئيس قبرص يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية

صور.. رئيس قبرص يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانيةالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:53 م
الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس
أ ش أ
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أدى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية باعتباره الرئيس السابع لجمهورية قبرص.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن "أناستاسياديس"، أدى اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب واستعرض البرنامج الحكومى لفترته الرئاسية الجديدة التى تستمر 5 سنوات، ويذكر أنه تم إعادة انتخاب الرئيس أناستاسياديس لفترة رئاسية ثانية، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 4 فبراير الجاري، بدعم من حزب التجمع الديمقراطى الحاكم (ديسى)، حيث حصل على 55.99% من الأصوات.
الرئيس القبرصى أمام البرلمان
الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس
رئيس قبرص يحلف اليمين
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