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صور.. رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع يتناول "صحافة الفيديو" فى لقائه بجامعة أسيوط

الأربعاء، 28 فبراير 2018 07:25 م
صور.. رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع يتناول "صحافة الفيديو" فى لقائه بجامعة أسيوط عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع





أسيوط - محمود عجمى
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أكد عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، أن "الجودة، والدقة، والخدمة" هى شعار العمل الصحفى والذى يجب أن يلتزم بمعايير ميثاق الشرف الصحفى فى عمله وتناوله لأى موضوع أو خبر وهو ما يكسبه ثقة القارئ والحرص على متابعته، مؤكداً أن فكرة التسويق للمؤسسة هى صلب العمل للعاملين بالإعلام داخل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء عمرو جاد فى ورشة عمل حول "صحافة الفيديو" مع دينا مصطفى مديرة إدارة الإعلام بجامعة أسيوط وعدد من العاملين بالإدارة وذلك بحضور الدكتورة يمنى عاطف والدكتورة محمد بشير والدكتور حازم كمال الدين أعضاء مجلس إدارة طيبة للتدريب.

وأشار عمرو جاد أن الإلمام بمعايير العمل الصحفى وأدواته من أهم مراحل نجاح العمل الإعلامى، والذى أصبح الفيديو واحداً من ركائزه الأساسية والتى أضيفت للتصوير والتحرير، موضحاً أن الفيديو يجب أن تتوافر فيه وضوح الصورة، والإلمام بموضوع الحدث، وقصر المدة حتى يجذب اهتمام المتابع له، مشيراً إلى أن العمل داخل المكاتب الإعلامية التابعة للجامعات المصرية تهدف إلى إعلام المجتمع بالأخبار الجارية داخل الجامعة وأنشطتها المختلفة، وكذلك نقل اهتمامات المجتمع إلى الجامعة وهو ما يحظى باهتمام بالغ من شرائح المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.

ومن جانبها أشادت دينا مصطفى بتعاون القاعدة العريضة من الإعلاميين فى محافظة أسيوط مع الجامعة وما يبذلوه من حرص واهتمام فى متابعة الأخبار الصادرة عن إدارة جامعة أسيوط وكافة الكليات والقطاعات التابعة لها ونقلها بكل دقة وموضوعية وهو ما يمثل مسئولية كبيرة، تحرص إدارة الإعلام على الوفاء بها على النحو الأفضل، وهو ما يتم بدعم كامل ورعاية مباشرة من الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والسادة النواب مشيرةً إلى أن جامعة أسيوط تضم أكثر من 82 ألف طالب وطالبة إلى جانب أكثر من 3 الآلاف عضو هيئة تدريس وما يقرب من 30 ألف موظف وهو ما يمثل شريحة مجتمعية كبيرة لمتابعة الأخبار الصادرة من جامعة أسيوط إلى جانب المهتمين بأخبار الجامعة من الطلاب الوافدين العرب وكذلك أفراد المجتمع من خارج الجامعة.

لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(1)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(2)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(3)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(4)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(5)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(7)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(9)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(10)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(13)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(14)
 
لقاء-عمرو-جاد-فى-ورشة-عمل-حول-صحافة-الفيديو-بجامعة-أسيوط-(15)
 

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