صور.. "حكاية وطن" مؤتمر لدعم السيسى ببنى سويف وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

صور.. "حكاية وطن" مؤتمر لدعم السيسى ببنى سويف وحث المواطنين على المشاركة بالانتخاباتالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:02 ص
بنى سويف :هانى فتحى
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نظم حزب الأمل والعمل وحملة "شارك"، مؤتمر شعبى تحت عنوان "حكاية وطن" بقاعة مركز مؤتمرات جامعة بنى سويف بمنطقة كورنيش النيل .
حضر المؤتمر المهندس مصطفى حسن رئيس حزب الأمل والعمل ، والدكتورة إيرينى رشدى الأمين العام لمحافظة بنى سويف ونائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب على مستوى الجمهورية وممثلى الأوقاف والكنيسة بمحافظة بنى سويف، ولفيف من مواطنى المحافظة.
وأكد المهندس مصطفى حسن، إن الحزب وحملة شارك تقوم بعقد العديد من المؤتمرات على مستوى الجمهورية لحث المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئيسية القادمة ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى لديه العديد من القضايا التى بدء فى تنفيذها ويهدف إلى استكمالها .
فيما قالت الدكتورة إيرينى رشدى الأمين العام للحزب بمحافظة بنى سويف ، إن أهالى بنى سويف توافدوا على قاعة مؤتمرات الجامعة لحضور المؤتمر وإظهار مدى حبهم الشديد للرئيس السيسى، مشيرة إلى ضرورة النزول فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع .
وشهد المؤتمر هتافات للأهالى المؤيدة للرئيس السيسى، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأغانى الوطنية التى تغنى بها الشباب من محافظة بنى سويف، ومنها أغنية خالد فايد ابن محافظة بنى سويف والمتسابق فى برنامج "the voice kids
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