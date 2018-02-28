video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 فبراير 2018 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "حكاية وطن" مؤتمر لدعم السيسى ببنى سويف وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الأربعاء، 28 فبراير 2018 12:02 ص
صور.. "حكاية وطن" مؤتمر لدعم السيسى ببنى سويف وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات





بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

نظم حزب الأمل والعمل وحملة "شارك"، مؤتمر شعبى تحت عنوان "حكاية وطن" بقاعة مركز مؤتمرات جامعة بنى سويف بمنطقة كورنيش النيل .
 
حضر المؤتمر المهندس مصطفى حسن رئيس حزب الأمل والعمل ، والدكتورة إيرينى رشدى الأمين العام لمحافظة بنى سويف ونائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب على مستوى الجمهورية وممثلى الأوقاف والكنيسة بمحافظة بنى سويف، ولفيف من مواطنى المحافظة.
 
وأكد المهندس مصطفى حسن، إن الحزب وحملة شارك تقوم بعقد العديد من المؤتمرات على مستوى الجمهورية لحث المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئيسية القادمة ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى لديه العديد من القضايا التى بدء فى تنفيذها ويهدف إلى استكمالها .
 
فيما قالت الدكتورة إيرينى رشدى الأمين العام للحزب بمحافظة بنى سويف ، إن أهالى بنى سويف توافدوا على قاعة مؤتمرات الجامعة لحضور المؤتمر وإظهار مدى حبهم الشديد للرئيس السيسى، مشيرة إلى ضرورة النزول فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع .
 
وشهد المؤتمر هتافات للأهالى المؤيدة للرئيس السيسى، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأغانى الوطنية التى تغنى بها الشباب من محافظة بنى سويف، ومنها أغنية خالد فايد ابن محافظة بنى سويف والمتسابق فى برنامج "the voice kids
 

 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤتمر "مستقبل وطن" ببنى سويف: السيسى رجل المرحلة وندعمه لاستكمال الإنجازات

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

الرئيس السيس



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة