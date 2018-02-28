صور.. جولة لوفود عربية بمصانع الشركة الشرقية للدخان

صور.. جولة لوفود عربية بمصانع الشركة الشرقية للدخانالأربعاء، 28 فبراير 2018 06:21 م
محمد عثمان هارون
كتب عبد الحليم سالم تصوير أشرف فوزى
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اصطحب المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر الثالث للتبغ العربى، فى زيارة تفقدية شملت عدد من مصانع الشركة، واستمع الحضور إلى شرح من رؤساء القطاعات فى المصانع حول آلية العمل سواء فى المصانع التى تصنع للسوق المحلى أو للمصانع التى تصنع للشركات الأجنبية بمصر.
تفقد الوفد معامل الشركة لمراقبة الجودة وتابعوا عملية المراقبة وسبل الآمان، كما تفقدوا معمل خبراء الدخان، وتابعوا عملية تصنيع السجائر من بداية وصول الخامات وتفريغها حتى مرحلة فردها وتقسميها وتقطيعها ثم تحويلها إلى سجائر.
ومن جانبه، قال محمد عثمان هارون، إن الشركة تنتهج أحدث الأساليب بالعالم فى الصناعة، بما يساهم فى الارتقاء بالأداء والجودة وزيادة الإنتاج.
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