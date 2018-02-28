صور.. تنفيذ 3 قرارات إزالة تعد بالبناء على حرم الطريق بالحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع قوة شرطية من مركز شرطة الحامول، من إزالة تعديات على مساحة 1243 مترا على حرم طريقين، وأرض زراعية.

قالت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه تم تنفيذ قرار إزالة رقم 383، لقيام "محمود. ع .ى .ح" بالتعدى بالبناء على حرم طريق الحامول بلطيم بقرية الأبعادية بمساحة 600م، وتنفيذ قرار إزالة رقم 43، لقيام "إبراهيم. ع.ا" بالتعدى بالبناء على حرم طريق الحامول بلطيم بقرية الأبعادية بمساحة 583م، وتنفيذ قرار إزالة رقم 4، لقيام "محمد .ج. ب" بالتعدى بالبناء على حرم الطريق الحامول بلطيم بمساحة 60م.

وأضافت ماضى، لــ"اليوم السابع"، أن عمليات تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية مستمرة، بناء على تعليمات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لهذه الظاهرة.



إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالحامول



جانب من إزالة التعديات