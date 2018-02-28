صور.. تفاصيل قتل أم وعشيقها لطفلتها الرضيعة ودفنها بمقابر الصدقة







كتب كريم صبحى

جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفلة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر بمنطقة منشاة ناصر، لكن كان وراؤها أسرارًا مثيرة كشفت عن جرائم حارسى المقابر بعدما قرر المتهم بمساعدة عشيقته على التخلص من الطفلة بدفتها بأيدى باردة فى المقابر التى يحرسها .

"اليوم السابع" انتقل لمكان الحادث ودخلنا المقابر دون أن يسألنا أحد فى المكان، وتقابلنا مع عم المتهم "صابر"، الذى روى لنا تفاصيل تلك الجريمة، موضحًا أن المتهم "معتز" تعرف على سيدة من منطقة عين شمس ونشأت بينهما علاقة جنسية وأحضرها إلى المقابر للعيش معه وكانت معها طفلة رضيعة فى عمر 5 أشهر.

وأضاف صابر، لـ"اليوم السابع"، أن سكان المقابر عندما سألوا عن هوية تلك السيدة رد عليهم المتهم بأنه سيتزوجها، مشيرًا إلى أنها وكانت تعيش معه فى المقابر بدون عقد زواج.

وكشف عم المتهم، عن أن يوم الحادث نشبت مشاجرة بين المتهم وعشيقته لرغبة أم الطفلة فى العودة إلى منزلها بدار السلام وترك المتهم، الذى استشاط غيظه وأمسك بالطفلة ابنة عشيقته والقى بها على الأرض، مشيرًا إلى أن أم الطفلة تركت المقابر وتوجهت ومعها ابنتها إلى منزلها بدار السلام وكانت الطفلة فى حالة سيئة ثم فى اليوم التالى عادت أم الطفلة إلى عشيقها مرة أخرى فى المقابر وأبلغته بأن الطفلة توفيت نتيجة الضرب.

وأضاف صابر، أن المتهم وعشيقته اتفقا على تغسيل الطفلة ودفنها فى المقابر التى يعمل حارس عليها فقاموا بفتح تربة ودفنا الطفلة فيها بمساعدة أمها.

موقع دفن الطفلة فى مقابر الصدقة

بينما قال هشام الشاذلى شاهد عيان فى مكان الحادث، إن الذى كشف أمر تلك الجريمة هى شقيقة أم الطفلة التى لاحظت عدم وجودها مع والدتها فعلمت أنها قتلت على يد عشيقها ودفنتها أمها بمساعدة عشيقها.

محرر اليوم السابع فى موقع الحادث

وأمرت النيابة بحبس المتهمة وعشيقها واستخراج جثة الطفلة من المقابر وطلبت سرعة تحريات المباحث.

وتفاصيل الجريمة بدأت مع تلقى المقدم محمد شوكت رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من "مروة م ع" 20 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمدينة السلام، وأفادت بأن شقيقتها "شيماء م ع" 24 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها في قضيتين أخرهما "خطف طفل"، حملت سفاحا ووضعت مولودها طفله منذ حوالى 5 أشهر، وأسمتها "غزل" ولم تقم بقيدها بدفاتر المواليد.

شاهد عيان يروى تفاصيل دفن الطفلة القتيلة

وأشارت مروة، إلى أن شقيقتها ارتبطت عقب ذلك بعلاقة غير شرعية بشخص غير معلوم لديها، وأنها علمت من شقيقتها أن ذلك الشخص تعدى بالضرب على نجلتها محدثا بها إصابات أدت إلى وفاتها واشتركا معًا فى التخلص من الجثة بدفنها بمقابر الصدقة بمنطقة مقابر باب الوزير الكائنة بدائرة القسم، فحضرت للإبلاغ عن جريمتهما.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شقيقة المبلغة بالاشتراك مع "معتز ع ص" 27 سنة، تربى، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة"، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بسابقة ارتباطها بعلاقة بوالد الطفلة المتوفاة "أحمد م ا" 27 سنة، عاطل، والمقيد الحرية بديوان قسم شرطة بدر على ذمة قضية "مخدرات"، وحملت منه سفاحاً وأنجبت المجنى عليها ولم تقيدها بدفاتر المواليد، وعقب حبسه ارتبطت بعلاقة بالمتهم المضبوط وأقامت صحبته بمسكنه.

وأوضحت المتهمة، أنها بتاريخ 23 فبراير الجارى تركت الطفلة صحبة المتهم وتوجهت لمسكن أهليتها، وفى اليوم التالى أخبرها بشعور نجلتها بحالة إعياء وطلب حضورها فتوجهت صحبة شاهد الواقعة "خالد م ص" 33 سنة، سائق، وهو "نجل عم المتهم" لمسكن المتهم وتلاحظ لها إصابة نجلتها "بكدمات متفرقة بالجسم" وحاولت إسعافها، إلا أنها توفيت فقامت والمتهم بالتخلص من جثة المجنى عليها بدفنها بأحد مقابر الصدقة بمنطقة مقابر باب الوزير.

وبمواجهة المتهم المضبوط بأقوال المتهمة أقر بصحتها، واعترف بأنه أثناء تواجد المجنى عليها صحبته ونظرا لبكائها المستمر قام بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، وتم بإرشادهما تحديد مكان التخلص من جثة المجني عليها بمقابر الصدقة.

المتهمان العشيقان قاتل الطفلة وأمها