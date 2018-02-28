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صور.. المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا لتأييد السيسى بالإسماعيلية

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:25 م
صور.. المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا لتأييد السيسى بالإسماعيلية جانب من المؤتمر





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الإنسان، بالاشتراك مع جمعية "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا بمكتبة مصر العامة بالاسماعيلية، بحضور أحمد العايدى أمين جمعية من أجل مصر بالإسماعيلية، والدكتور كمال شاروبيم عضو مجلس أمناء المؤسسة، واللواء محمود خليفة عضو مجلس امناء المؤسسة المصرية وبكر الجليند رئيس المؤسسة، والدكتور ابراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، وإبراهيم رفيع عضو مجلس الشعب الأسبق، والعديد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى وشيوخ القبائل وكبار العائلات.

وبدأ المؤتمر، بقراءة القرآن الكريم ثم السلام الوطنى، ثم وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، والملازم أول أحمد فوزى عمارة ابن محافظة الاسماعيلية، الذى نال الشهادة على أيدى الارهاب الغاشم فى سيناء.

وتحدث فى بداية المؤتمر احمد العايدى امين جمعية من اجل مصر بمحافظة الاسماعيلية، قائلا ان معركة الرئيس السيسى ليست معركته فقط وانما معركة الشعب المصرى، وخروجك لصندوق الانتخابات هو طلقة فى صدر الارهابيين، وطالب الحضور بان يقوموا بدعوة كل اقاربهم ومعارفهم للذهاب الى صناديق الانتخابات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تحدث خلال المؤتمر، اللواء محمود خليفة عضو مجلس ادارة المؤسسة المصرية للتنمية وحقوق الانسان، وابراهيم رفيع عضو مجلس الشعب الاسبق ومن خلال المؤتمر، وجه الحضور رسالة تأييد للرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، وطالب الحضور كافة المواطنين الشرفاء بضرورة الخروج ايام الانتخابات للادلاء باصواتهم، لكى نعطى صورة للعالم باننا فى بلد ديمقراطى.

احمد العايدى يتحدث
احمد العايدى يتحدث

 

الوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء
الوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء

 

المنصة تقف للسلام الجمهورى
المنصة تقف للسلام الجمهورى

 

جانب من الحضور من الرجال
جانب من الحضور من الرجال

 

منصة المؤتمر
منصة المؤتمر

 

احمد العايدى يتحدث فى المؤتمر
احمد العايدى يتحدث فى المؤتمر

 

جانب من رجال الدين الاسلامى والمسيحى
جانب من رجال الدين الاسلامى والمسيحى

 

جانب من الحضور والضيوف
جانب من الحضور والضيوف

 

المشاركون فى المؤتمر
المشاركون فى المؤتمر

 

 


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