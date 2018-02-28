صور.. الثلوج تغطى قصر بكنجهام فى لندن







رويترز

غطت الثلوج قصر بكنجهام مقر الإقامة الرسمى الملكة بريطانيا فى لندن اليوم الاربعاء فيما اجتاح الطقس المتجمد الذى يشبه مناخ سيبيريا ويطلق عليه (الوحش القادم من الشرق) مناطق ساشعة فى البلاد.

وأغلقت مئات المدارس وتعطلت الحركة على الطرق وعلى خطوط السكك الحديدية والمطارات فى واحد من أبرد أيام بريطانيا فى مثل هذا الوقت من العام منذ نحو ثلاثة عقود.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر فى بعض المناطق الريفية فى حين حذرت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية من ارتفاع الثلوج إلى 40 سنتيمترا فى المناطق المرتفعة من اسكتلندا. وقد تشهد أيرلندا أقوى عاصفة ثلجية منذ عام 1982.

وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة فوق القطب الشمالى مما أضعف التيار الذى يأتى بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسى إلى أيرلندا وبريطانيا.



الخيول في القصر



حرس القصر