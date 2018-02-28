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صور.. استئناف الدراسة بمدرسة بفلوريدا بعد تعرضها لإطلاق نار أودى بحياة 17 شخصا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:40 م
صور.. استئناف الدراسة بمدرسة بفلوريدا بعد تعرضها لإطلاق نار أودى بحياة 17 شخصا استئناف الدراسة فى مدرسة بفلوريدا





أ ش أ - تصوير رويترز
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عاد التلاميذ والمدرسون الذين روعتهم واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعى فى الولايات المتحدة إلى فصولهم اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أن قتل مسلح 17 شخصا فى مدرستهم الثانوية فى فلوريدا قبل أسبوعين.

وفتحت مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية فى باركلاند بولاية فلوريدا معظم بواباتها فى الساعة السابعة وأربعين دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى لنصف يوم لكن المبنى الذى سقط فيه أغلب القتلى سيظل مغلقا لأجل غير مسمى.

ووصلت حافلات المدرسة بعد السابعة صباحا وسط حراسة مشددة من مئات من رجال الشرطة.

ويدرس مشرعو الولاية مشروع قانون لتخصيص أموال لهدم المبنى 12 الذى يعرف بمبنى الطلاب الجدد ليحل محله نصب تذكارى لضحايا مذبحة يوم 14 فبراير.

وبدأ الناجون من التلاميذ حملة طلابية استثنائية لحشد تأييد المشرعين فى الكونجرس الأمريكى ومجلس الولاية فى تالاهاسى لفرض قيود جديدة على حمل السلاح.

ويواجه نيكولاس كروز (19 عاما)، وهو تلميذ سابق بالمدرسة 17 اتهاما بالقتل.

طلاب أمريكيون
طلاب أمريكيون

 

طلاب
طلاب

 

عودة الطلاب
عودة الطلاب

 

وقفة ضد الإرهاب أمام المدرسة
وقفة ضد الإرهاب أمام المدرسة

 

وقفة ضد الإرهاب
وقفة ضد الإرهاب

 


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