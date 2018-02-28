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صور.. أردوغان يصل نواكشوط فى أول زيارة لرئيس تركى إلى موريتانيا

الأربعاء، 28 فبراير 2018 09:04 م
صور.. أردوغان يصل نواكشوط فى أول زيارة لرئيس تركى إلى موريتانيا الرئيس التركي ونظيره الموريتاني





(أ ف ب)
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وصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعد ظهر الأربعاء إلى نواكشوط فى زيارة تستغرق بضع ساعات هى الأولى التى يقوم بها رئيس تركى لموريتانيا.

ولم يدل أردوغان الذى كان آتيا من الجزائر برفقة وفد كبير من رجال الأعمال وبعض الوزراء، بتصريحات لدى وصوله إلى مطار العاصمة الموريتانية حيث كان فى استقباله الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز وأعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة.

ويشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين سيتم توسيعها لتشمل أعضاء الوفدين التركى والموريتانى يليها توقيع اتفاقات تعاون وحفل عشاء على شرف الرئيس أردوغان قبل مغادرته موريتانيا مساء إلى السنغال ثالث محطة من جولته الأفريقية التى يختتمها الجمعة فى مالي.

وتشمل هذه الاتفاقات الصيد البحرى والاقتصاد البحرى والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون فى مجال المحروقات والمناجم اضافة إلى تنقل الأفراد وإقامتهم ووجود مدارس تركية فى موريتانيا والتعاون على صعيد البورصات والتعليم العالي.

ومنذ وصوله الى الحكم فى 2003 سعى أردوغان إلى تعزيز العلاقات بين تركيا وأفريقيا وترجم ذلك بزيادة عدد السفارات التركية ورحلات الخطوط الجوية التركية.

اردوغان وولد عبد العزيز
اردوغان وولد عبد العزيز

 

لقاء اردوغان وولد عبد العزيز
لقاء اردوغان وولد عبد العزيز

 

       

 


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الرئيس التركي

أردوغان

نواكشوط

موريتانيا



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